Survivor 2022 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz senelerde şampiyonluk yaşayan Sercan Yıldırım oldu. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;