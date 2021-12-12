Survivor 2022 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, geçtiğimiz sezonda yarışan Sercan Yıldırım yer alacak. Yarışmanın hayranları Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Sercan Yıldırım kimdir? İşte Sercan Yıldırım hayatı…