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Haberler Yaşam Survivor 2022 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:21

Survivor 2022 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, geçtiğimiz sezonda yarışan Sercan Yıldırım yer alacak. Yarışmanın hayranları Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Sercan Yıldırım kimdir? İşte Sercan Yıldırım hayatı…

Survivor 2022 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz senelerde şampiyonluk yaşayan Sercan Yıldırım oldu. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;

Survivor 2022 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

SERCAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı.

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Survivor 2022 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

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