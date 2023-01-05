Haberler Yaşam Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Ünlüler – Gönüllüler – Fenomenler kadrosu belli oldu! 2023 Survivor kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:20

Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Ünlüler – Gönüllüler – Fenomenler kadrosu belli oldu! 2023 Survivor kadrosunda kimler var?

TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışma programı Masterchef 2022 biterken, bir diğer program Survivor 2023 yılı itibariyle başlıyor. Acun Ilıcalı Twitter adresinden Survivor 2023'ün başlayacağı tarihi duyurdu. Bu sene beden gücü yerine daha çok akıl oyunları oynanacakken programın sevdalıları Survivor kadrosu ünlüler – gönüllüler hakkında araştırmalara başladı. Bu yıl bir takım daha eklendi ve fenomenler de birinci olmak için diğer iki kadro ile savaşacak. Peki, Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosunda kimler var? İşte yeni Survivor kadrosu 2023