Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, kimler hangi yarışmacılar var?

YENİ SEZONDA YENİ FORMAT! SURVİVOR 2023 FORMATI NASIL OLACAK?

TV8'in resmi sosyal medya hesabından Survivor 2023 sezonu ile ilgili bir video paylaşıldı. Yayınlanan videoda Survivor 2023 başvurularının başladığı bildirildi.

Yeni sezona ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yeni sezon sloganını ''Survivor Akıl Oyunları'' olarak duyurdu.

Ilıcalı, açıklamasında "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.'' ifadelerini kullandı.