Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, kimler hangi yarışmacılar var?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor 2023 formatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün akıl oyunları ağırlıklı olacağını duyurdu. Buna göre, bu yıl gücün ön planda olduğu bir yarışma izleyeceğiz ve becerilerine güvenen herkes yer alabilecek. Şimdiden sürprizleriyle dikkatleri çekmeyi başaran Survivor 2023 kadrosu da büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlıyor, başlayacak, hangi tarihte? TV8 ile Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, kimler hangi yarışmacılar var? İşte tüm detaylar.