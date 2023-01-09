Haberler Yaşam Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? Masterchef sona eriyor! Survivor ünlüler fenomenler sezonu ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:13

Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? Masterchef sona eriyor! Survivor ünlüler fenomenler sezonu ne zaman yayınlanacak?

Masterchef finaline saatler kala bu kez gözler Survivor 2023 sezonu için gelecek açıklamaya çevrildi. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı bu yıl zeka oyunlarının ön planda olacağı bir formatla yarışmanın gerçekleşeceğini ifade ederken bu kez ünlüler ve gönüllüler değil ünlüler, gönüllüler ve fenomenler parkurlarda kozlarını paylaşacak. Hal böyleyken ise "Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Survivor'ın yeni sezon tarihi hakkında tüm detaylar.