SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU için geri sayım! İstanbul finali... Survivor’ı kim kazandı, Ogeday mı Batuhan mı Nefise mi Seda mı?

SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Haftalar süren mücadelede sona gelindi. Bu sene her zamankinden farklı bir formatla seyirci karşısına çıkan fenomen yarışma, All Star konseptiyle tüm sezonların en iyi yarışmacılarından oluşan takımlarla haftalarca mücadele ettiler. Bu akşam Nefise, Batuhan, Ogeday ve Seda'da oluşan finalistlerden biri kupanın sahibi olacak. Kupayı kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz