Haberler
Yaşam
SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU için mücadele başladı! Survivor’ı kim kazandı, All Star şampiyonu Ogeday mı Batuhan mı Nefise mi Seda mı?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
21:30
SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU için mücadele başladı! Survivor’ı kim kazandı, All Star şampiyonu Ogeday mı Batuhan mı Nefise mi Seda mı?
Survivor All Star 2024'te nefes kesen final heyecanı gerçekleşiyor. Survivor All Star 2024 şampiyonu bu akşam belli olacak. Bu sene farklı bir formatla yayın hayatına başlayan ve tüm sezonların en güçlülerinin, şampiyonlarının, finalistlerinin yarıştığı sezonda sona geliniyor. Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda'nın canlı yayında mücadele edeceği finalde kupa ve büyük ödül sahibini buluyor. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek. Yarışmanın takipçileri Survivor şampiyonu kim oldu araştırmasına başladı. Peki, Survivor kim kazandı, şampiyon kim oldu? İşte detaylar