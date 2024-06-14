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Giriş Tarihi: 14.06.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 07:48

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU? Nefise mi Ogeday mı? Survivor birincisi belli oldu...

Survivor All Star 2024'te nefes kesen final heyecanı gerçekleşti. Survivor All Star 2024 şampiyonu bu akşam belli oldu. Bu sene farklı bir formatla yayın hayatına başlayan ve tüm sezonların en güçlülerinin, şampiyonlarının, finalistlerinin yarıştığı sezonda sona gelindi. Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda'nın canlı yayında mücadele ettiği finalde kupa ve büyük ödül sahibini buldu. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen yarışmanın finalinin takipçileri Survivor şampiyonu kim oldu araştırmasına başladı. Peki, Survivor kim kazandı, şampiyon kim oldu? İşte detaylar

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU? Nefise mi Ogeday mı? Survivor birincisi belli oldu...

Survivor şampiyonu kim oldu, kim kazandı gibi sorular yanıt arıyor. Son olarak Ogeday ve Seda'nın da finale yükselmesiyle finalistler belli oldu. İstanbul canlı yayınında gerçekleşen mücadeleden sonra şampiyon belli oldu. Survivor 2024 şampiyonu kim oldu? Peki, Survivor'ı kim kazandı? İşte detaylar

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU? Nefise mi Ogeday mı? Survivor birincisi belli oldu...

SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

Survivor All Star 2024'ün şampiyonu belli oldu. Canlı yayında gerçekleşecek finalde Batuhan, Seda, Ogeday ve Nefise'den biri kupayı kaldırdı
İşte, Survivor şampiyonu:

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SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU? Nefise mi Ogeday mı? Survivor birincisi belli oldu...

SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Haftalar süren mücadelede sona gelindi. Bu sene her zamankinden farklı bir formatla seyirci karşısına çıkan fenomen yarışma, All Star konseptiyle tüm sezonların en iyi yarışmacılarından oluşan takımlarla haftalarca mücadele ettiler. Bu akşam Nefise, Batuhan, Ogeday ve Seda'da oluşan finalistlerden biri kupanın sahibi oldu

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU? Nefise mi Ogeday mı? Survivor birincisi belli oldu...

OGEDAY kupayı kaldıran isim oldu.

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU? Nefise mi Ogeday mı? Survivor birincisi belli oldu...

SURVİVOR ALL STAR BÜYÜK ÖDÜL NE?
Survivor'da geçtiğimiz sene büyük ödül 1 milyon liraydı. Bu sene büyük ödülün ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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