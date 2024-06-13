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SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU? Nefise ve Ogeday karşı karşıya! Survivor birincisi belli oldu...
Giriş Tarihi: 13.06.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
01:51
SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU? Nefise ve Ogeday karşı karşıya! Survivor birincisi belli oldu...
Survivor All Star 2024'te nefes kesen final heyecanı gerçekleşti. Survivor All Star 2024 şampiyonu bu akşam belli oldu. Bu sene farklı bir formatla yayın hayatına başlayan ve tüm sezonların en güçlülerinin, şampiyonlarının, finalistlerinin yarıştığı sezonda sona gelindi. Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda'nın canlı yayında mücadele ettiği finalde kupa ve büyük ödül sahibini buldu. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen yarışmanın finalinin takipçileri Survivor şampiyonu kim oldu araştırmasına başladı. Peki, Survivor kim kazandı, şampiyon kim oldu? İşte detaylar