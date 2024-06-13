SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU? Nefise ve Ogeday karşı karşıya! Survivor birincisi belli oldu...

Survivor şampiyonu kim oldu, kim kazandı gibi sorular yanıt arıyor. Son olarak Ogeday ve Seda'nın da finale yükselmesiyle finalistler belli oldu. İstanbul canlı yayınında gerçekleşen mücadeleden sonra şampiyon belli oldu. Survivor 2024 şampiyonu kim oldu? Peki, Survivor'ı kim kazandı? İşte detaylar