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SURVİVOR 2025 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? Survivor Türkiye 2025'te ödül oyununu hangi takım kazandı, All Star mı, Gönüllüler mi?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
21:51
SURVİVOR 2025 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? Survivor Türkiye 2025'te ödül oyununu hangi takım kazandı, All Star mı, Gönüllüler mi?
Survivor Allstar 2025'te sezonun ikinci ödül oyunu bu akşam gerçekleşiyor. All Star ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanarak motivasyonlarını sağlamak ve karınlarını doyurmak için parkurda mücadele edecekler. Fragmanda zaman zaman tansiyonun yükseldiği görülüyor. Survivor ödül oyununda kazanan takım avantaja sahip olacak. Peki Survivor All Star 2025 8 Ocak ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?