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Haberler Yaşam SURVİVOR 2025 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? Survivor Türkiye 2025'te ödül oyununu hangi takım kazandı, All Star mı, Gönüllüler mi?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 21:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:51

SURVİVOR 2025 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? Survivor Türkiye 2025'te ödül oyununu hangi takım kazandı, All Star mı, Gönüllüler mi?

Survivor Allstar 2025'te sezonun ikinci ödül oyunu bu akşam gerçekleşiyor. All Star ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanarak motivasyonlarını sağlamak ve karınlarını doyurmak için parkurda mücadele edecekler. Fragmanda zaman zaman tansiyonun yükseldiği görülüyor. Survivor ödül oyununda kazanan takım avantaja sahip olacak. Peki Survivor All Star 2025 8 Ocak ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR 2025 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? Survivor Türkiye 2025’te ödül oyununu hangi takım kazandı, All Star mı, Gönüllüler mi?

8 Ocak Çarşamba günü Survivor All Star 2025'te ödül oyunu mücadelesi gerçekleşiyor .Takımların değişip kadroların tamamlanmasıyla birlikte kazanan takım ödülün ve avantajın sahibi olacak. Peki Survivor 2025 ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR 2025 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? Survivor Türkiye 2025’te ödül oyununu hangi takım kazandı, All Star mı, Gönüllüler mi?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2025 Ünlüler-Gönüllüler takımı arasında sezonun ödül oyunu mücadelesini kazanan henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SURVİVOR 2025 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? Survivor Türkiye 2025’te ödül oyununu hangi takım kazandı, All Star mı, Gönüllüler mi?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI BU HAFTA HANGİ TAKIM KAYBETTİ?

Survivor All Star 2025 yeni sezonda bu hafta üç dokunulmazlığı üst üste All Star takımı kaybetti.

SURVİVOR 2025 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? Survivor Türkiye 2025’te ödül oyununu hangi takım kazandı, All Star mı, Gönüllüler mi?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI BU HAFTA HANGİ TAKIM KAYBETTİ?

Survivor All Star 2025 yeni sezonda bu hafta iki dokunulmazlığı üst üste All Star takımı kaybetti.

SURVİVOR 2025 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? Survivor Türkiye 2025’te ödül oyununu hangi takım kazandı, All Star mı, Gönüllüler mi?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1-ADİLHAN

2-BATUHAN G.

3-BARIŞ

4-EFECAN

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