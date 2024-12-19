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Survivor 2025 yedekler için sürpriz isimler... Survivor All Star yedek kadroda kimler olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
09:37
Survivor 2025 yedekler için sürpriz isimler... Survivor All Star yedek kadroda kimler olacak?
TV8 ekranlarında yayımlanan zorlu yarışmanın yeni sezonunda yarışmacılar belli oldu. All Star sezonunda ünlüler-gönüllüler olarak yarışacak isimleri Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak geçtiğimiz sezonlarda olduğu üzere Survivor 2025 yedekler ile genişleyecek. Bazı sürpriz isimler konuşulmaya başlarken eski yarışmacılar akıllara geliyor. Peki; Survivor yedek kadroda kimler olacak?