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Haberler Yaşam Survivor 2025 yedekler için sürpriz isimler... Survivor All Star yedek kadroda kimler olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:37

Survivor 2025 yedekler için sürpriz isimler... Survivor All Star yedek kadroda kimler olacak?

TV8 ekranlarında yayımlanan zorlu yarışmanın yeni sezonunda yarışmacılar belli oldu. All Star sezonunda ünlüler-gönüllüler olarak yarışacak isimleri Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak geçtiğimiz sezonlarda olduğu üzere Survivor 2025 yedekler ile genişleyecek. Bazı sürpriz isimler konuşulmaya başlarken eski yarışmacılar akıllara geliyor. Peki; Survivor yedek kadroda kimler olacak?

Survivor 2025 yedekler için sürpriz isimler... Survivor All Star yedek kadroda kimler olacak?

Survivor 2025 yedekler kadrosunun ekibe nasıl ve ne zaman dahil olacağı merak ediliyor. Yarışmanın takipçileri 1 Ocak Çarşamba yeni yılın ilk gününde başlayacak yarış için şimdiden favorilerini belirşemeye başladı. Peki, dengeyi değiştirecek isimler kimler olacak? İşte, beklenen Survivor yedek kadro...

Survivor 2025 yedekler için sürpriz isimler... Survivor All Star yedek kadroda kimler olacak?

SURVİVOR 2025 BAŞLIYOR!

1 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de yeni sezon ilk bölümü ile TV8 ekranlarında yayında olacak Survivor 2025 yarışmacıları paylaşıldı.

All Star kadrosunda geçtiğimiz sezondan tanıdık isimler yer alırken gönüllülerde de tanıdık yüzler görmek mümkün. İşte, kadro...

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Survivor 2025 yedekler için sürpriz isimler... Survivor All Star yedek kadroda kimler olacak?

SURVİVOR 2025 ALL STAR KADROSU

Adem Kılıçcı

Batuhan Karacakaya

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Yağmur Banda

Barış Murat Yağcı

Serenay Aktaş

Zeynep Alkan

Survivor 2025 yedekler için sürpriz isimler... Survivor All Star yedek kadroda kimler olacak?

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı

Survivor 2025 yedekler için sürpriz isimler... Survivor All Star yedek kadroda kimler olacak?

SURVİVOR 2025 YEDEKLER

Survivor yedek kadro henüz belli olmazken konuşulan isimler arasında Turabi, Hikmet, Yunus Emre, Aysu, Damla Can, Aycan, Meryem, Poyraz gibi isimler var.

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