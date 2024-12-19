Survivor 2025 yedekler için sürpriz isimler... Survivor All Star yedek kadroda kimler olacak?

Survivor 2025 yedekler kadrosunun ekibe nasıl ve ne zaman dahil olacağı merak ediliyor. Yarışmanın takipçileri 1 Ocak Çarşamba yeni yılın ilk gününde başlayacak yarış için şimdiden favorilerini belirşemeye başladı. Peki, dengeyi değiştirecek isimler kimler olacak? İşte, beklenen Survivor yedek kadro...