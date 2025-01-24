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KOVA OYUNU! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? TV8 ile 24 Ocak Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
22:43
KOVA OYUNU! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? TV8 ile 24 Ocak Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?
Survivor 3. eleme adayı potaya giriyor. Haftanın yeni dokunulmaz oyunu ile potanın yeni ismi belirleniyor. Yarışma tarihinde efsaneler arasına giren kova oyunu yeni bölüme damga vuruyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı gibi sorular bu noktada araştırılanlar arasında. Peki; TV8 ile 24 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi takımdan çıktı?