KOVA OYUNU! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? TV8 ile 24 Ocak Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayları potada yerini almaya devam ediyor. Bu hafta kadın yarışmacılar arasından yapılacak eleme düellosu öncesinde heyecan dorukta. Zorlu yarış kendini gösteriyor. 3. dokunulmaz oyunu ile potada ortaya çıkmaya başlıyor. Peki; 24 Ocak 2025 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?