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Haberler Yaşam KOVA OYUNU! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? TV8 ile 24 Ocak Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 22:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 22:43

KOVA OYUNU! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? TV8 ile 24 Ocak Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

Survivor 3. eleme adayı potaya giriyor. Haftanın yeni dokunulmaz oyunu ile potanın yeni ismi belirleniyor. Yarışma tarihinde efsaneler arasına giren kova oyunu yeni bölüme damga vuruyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı gibi sorular bu noktada araştırılanlar arasında. Peki; TV8 ile 24 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi takımdan çıktı?

KOVA OYUNU! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? TV8 ile 24 Ocak Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayları potada yerini almaya devam ediyor. Bu hafta kadın yarışmacılar arasından yapılacak eleme düellosu öncesinde heyecan dorukta. Zorlu yarış kendini gösteriyor. 3. dokunulmaz oyunu ile potada ortaya çıkmaya başlıyor. Peki; 24 Ocak 2025 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

KOVA OYUNU! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? TV8 ile 24 Ocak Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA KOVA OYUNU!

Güce dayalı efsane kova oyunu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oldu. İki eleme adayı ardından potaya üçüncü isim de giriyor.

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KOVA OYUNU! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? TV8 ile 24 Ocak Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 3. eleme adayını belirleyecek haftanın 3. dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.

KOVA OYUNU! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? TV8 ile 24 Ocak Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 3. eleme adayı henüz belli olmadı.

KOVA OYUNU! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? TV8 ile 24 Ocak Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

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