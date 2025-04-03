Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı potaya giriyor!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı soruları yarışma takipçilerinin gündeminde. Zorlu yarışta pota mücadelesi veriliyor. Bu hafta erkek yarışmacılarından biri şampiyonluk hayallerine veda edecek. Peki, 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?