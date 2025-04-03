Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı potaya giriyor!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 22:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 22:08

Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı potaya giriyor!

Survivor 4. dokunulmazlık oyunu için mücadele ediliyor. All-Star ve Gönüllüler bu hafta eleme potasına kendi takımlarından birini göndermemek için mücadele ediyor. Haftanın ilk 3 dokunulmazlığını Gönüllüler aldı. Bu nedenle kırmızı takım son oyunu değerlendirmek istiyor. Peki; TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı potaya giriyor!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı soruları yarışma takipçilerinin gündeminde. Zorlu yarışta pota mücadelesi veriliyor. Bu hafta erkek yarışmacılarından biri şampiyonluk hayallerine veda edecek. Peki, 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı potaya giriyor!

SURVİVOR'DA 4. DOKUNULMAZLIK ZAMANI!

Survivor yeni haftada ilk 3 dokunulmazlık oyunu Gönüllülerin oldu. All Star takımı potaya yarışmacıları gönderirken ada konseyi hararetli geçiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı potaya giriyor!

SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 4. dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı potaya giriyor!

HAFTANIN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

- SEDAT

- İSMAİL

Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı potaya giriyor!