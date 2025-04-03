Haberler
Yaşam
Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı potaya giriyor!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
22:08
Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı potaya giriyor!
Survivor 4. dokunulmazlık oyunu için mücadele ediliyor. All-Star ve Gönüllüler bu hafta eleme potasına kendi takımlarından birini göndermemek için mücadele ediyor. Haftanın ilk 3 dokunulmazlığını Gönüllüler aldı. Bu nedenle kırmızı takım son oyunu değerlendirmek istiyor. Peki; TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?