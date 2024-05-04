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Survivor 4 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
22:21
Survivor All Star'da heyecan dorukta! 4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen yarışamda, Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkurda mücadele veren iki takımdan kazanan konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Survivor 4 Mayıs 2024 Cumartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, kazanan takım ve ilk eleme adayı!