Survivor All Star 4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük mücadele devam etti. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede haftanın ilk eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekillenmeye başladı. Peki, Survivor 4 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu?