Haberler Yaşam ŞOK! Survivor Adem sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?

Giriş Tarihi: 15.04.2022 22:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 22:38

ŞOK! Survivor Adem sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?

Survivor 2022 All Star'da bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinde Adem Kılıççı'nın sakatlığı sonrası ünlüler takımı bir hüsrana daha uğruyor. Geçtiğimiz hafta da Gizem Memiç'in elenmesiyle takımından bir kişi daha eksilen takımda oldukça önemli bir ismin sakatlanması hem izleyenlere hem yarışmacılara büyük şok yaşatıyor. Bu noktada "Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler için gözler şimdi Tv8 ekranlarında. Peki, Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı? İşte detaylar...