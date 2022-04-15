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Haberler Yaşam ŞOK! Survivor Adem sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 15.04.2022 22:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 22:38

ŞOK! Survivor Adem sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?

Survivor 2022 All Star'da bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinde Adem Kılıççı'nın sakatlığı sonrası ünlüler takımı bir hüsrana daha uğruyor. Geçtiğimiz hafta da Gizem Memiç'in elenmesiyle takımından bir kişi daha eksilen takımda oldukça önemli bir ismin sakatlanması hem izleyenlere hem yarışmacılara büyük şok yaşatıyor. Bu noktada "Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler için gözler şimdi Tv8 ekranlarında. Peki, Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı? İşte detaylar...

ŞOK! Survivor Adem sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?

Survivor Adem'in sakatlığı, bu akşamki dokunulmazlık oyununa damga vuruyor. Yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya gelirken fragmanda eski şampiyonun sakatlanması izleyenleri şoke etti. Bu noktada ise "Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bu sakatlıkla beraber Acun Ilıcalı da takım değişikliği ile ilgili önemli bir açıklama yapacağını söylüyor. Peki, Survivor Adem'e ne oldu, sakatlandı mı, yarışmadan ayrılacak mı? İşte detaylar...

ŞOK! Survivor Adem sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?

SURVİVOR ADEM SAKATLANDI MI?

"ÇOK KÖTÜ DÜŞTÜM DİZİMİN ÜZERİNE"

Survivor All Star'da yarışmacılar yeni bölüm fragmanında ise haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele ediyor. Dizinden sakatlığı bulunan Adem yeni bölümde yine zor anlar yaşıyor. Adem, "Çok kötü düştüm dizimin üzerine" açıklamasında bulunuyor.

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ŞOK! Survivor Adem sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?

TAKIMLAR DEĞİŞİYOR MU?

Yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesinin ardından ada konseyine geliyor. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" dedi. Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklama sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

ŞOK! Survivor Adem sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?

ADEM KILIÇÇI YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

Survivor yarışmacısının akıbeti bu akşamki bölümle netleşmiş olacak.

ŞOK! Survivor Adem sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Adem Kılıççı kimdir, sakatlandı mı, ne oldu, yarışmadan ayrılacak mı?
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