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Haberler Yaşam SURVİVOR 2022 All Star eleme adayı kim oldu, kim elendi? Gönüllüler takımından şoke eden Survivor eleme adayı hamlesi!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 00:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 00:55

SURVİVOR 2022 All Star eleme adayı kim oldu, kim elendi? Gönüllüler takımından şoke eden Survivor eleme adayı hamlesi!

Survivor haftanın 3. Dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı bu akşam seçiliyor. 81. Bölüm fragmanında yine rekabetin hat safhaya çıktığı dokunulmazlık oyununda bu kez gladyatörlere taş çıkartacak bir oyun sahne alacak. Yarışmacılar arasında tansiyon yükselirken öte yandan "Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. 17 Nisan tarihli bölümde Barış Murat Yağcı da 1 aylık sakatlık sürecinin ardından ilk kez parkura çıkacak. Peki, Survivor eleme adayı ile kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte tüm detaylar…

SURVİVOR 2022 All Star eleme adayı kim oldu, kim elendi? Gönüllüler takımından şoke eden Survivor eleme adayı hamlesi!

Survivor 3. Eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Ünlüler ve gönüllüler takımı ödüllü dokunulmazlık oyununun kazananı olabilmek için parkurda canını dişine takıyor. Bu noktada ise "17 Nisan 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. All Star'ın gladyatörleri bu akşam takımlarından eleme adayı çıkmaması için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte bu akşamki bölümden merak edilen detaylar…

SURVİVOR 2022 All Star eleme adayı kim oldu, kim elendi? Gönüllüler takımından şoke eden Survivor eleme adayı hamlesi!

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu akşamki dokunulmazlık mücadelesi sonuçlandı. Kazanan taraf Ünlüler takımı oldu.

Eleme adayı gönüllüler takımından seçildi. En çok oyu alan Nisa Bölükbaşı yokluk adasına giderek haftanın 3. eleme adayı oldu.

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SURVİVOR 2022 All Star eleme adayı kim oldu, kim elendi? Gönüllüler takımından şoke eden Survivor eleme adayı hamlesi!

16 Nisan 2022 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde haftanın 2. eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderildi.

SURVİVOR 2022 All Star eleme adayı kim oldu, kim elendi? Gönüllüler takımından şoke eden Survivor eleme adayı hamlesi!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda zorlu parkurda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları hem fiziki hem de psikolojik olarak zor anlar yaşadı.

Yokluk adasına takım üyelerini göndermek istemeyen ve iletişim ödülünün sahibi olmak isteyen her iki takım da terinin son damlasına kadar mücadele gösterdi.

SURVİVOR 2022 All Star eleme adayı kim oldu, kim elendi? Gönüllüler takımından şoke eden Survivor eleme adayı hamlesi!

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik dokunulmazlık oyununda takım bazında en başarılı performansı gösteren ve hedeflenen sayıya ilk erişen takım ünlüler oldu.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu mücadelesinde başarılı performansla galip gelen ünlüler takımı dokunulmazlık zırhıyla birlikte iletişim ödülünün de sahibi oldu.

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