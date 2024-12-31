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Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:17

SURVİVOR ALL STAR FRAGMANI İZLE: “Sezon kavgayla başladı!” Survivor All Star yayın tarihi ve kadrosu

Survivor All Star 2025 için geri sayım başladı. Bu sene All Star Gönüller formatıyla yayın hayatına başlayacak. Fragman yayınlandı. Efsaneleşmiş kadro ve gönüllerin karşı karşıya geleceği yarışmanın yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlayacak? İşte Survivor All Star fragmanı izle

SURVİVOR ALL STAR FRAGMANI İZLE: Sezon kavgayla başladı! Survivor All Star yayın tarihi ve kadrosu

Survivor 2025 fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yayın tarihi belli oldu. Fragmanda efsaneleşmiş yarışmacı kadrosunun karşısında yeni yüzlerin oluşturduğu gönüllüler yer alıyor. Peki, Survivor All Star ne zaman? İşte fragman

SURVİVOR ALL STAR FRAGMANI İZLE: Sezon kavgayla başladı! Survivor All Star yayın tarihi ve kadrosu

SURVİVOR ALL STAR FRAGMANI İZLE
1 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan yarışmanın ilk fragmanı dikkat çekti. Fragmana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=rNnmCJX_sOM

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SURVİVOR ALL STAR FRAGMANI İZLE: Sezon kavgayla başladı! Survivor All Star yayın tarihi ve kadrosu

SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

SURVİVOR ALL STAR FRAGMANI İZLE: Sezon kavgayla başladı! Survivor All Star yayın tarihi ve kadrosu
SURVİVOR 2025 KADROSUNDA KİMLER VAR?
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı
SURVİVOR ALL STAR FRAGMANI İZLE: Sezon kavgayla başladı! Survivor All Star yayın tarihi ve kadrosu
Survivor 2025 gönüllüler;
Tuğba Yeni,
Dilşah Kurt,
Batuhan Gökgoz,
Mevlüt Koçak,
Göksu Küçükali,
Adilhan Numan,
Kaan Kazgan,
Kübra Avcı
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