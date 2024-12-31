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SURVİVOR ALL STAR FRAGMANI İZLE: “Sezon kavgayla başladı!” Survivor All Star yayın tarihi ve kadrosu
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
23:17
SURVİVOR ALL STAR FRAGMANI İZLE: “Sezon kavgayla başladı!” Survivor All Star yayın tarihi ve kadrosu
Survivor All Star 2025 için geri sayım başladı. Bu sene All Star Gönüller formatıyla yayın hayatına başlayacak. Fragman yayınlandı. Efsaneleşmiş kadro ve gönüllerin karşı karşıya geleceği yarışmanın yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlayacak? İşte Survivor All Star fragmanı izle