MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor All Star'ın eski yarışmacılarından Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazandıktan sonra 2004 yılında Best Model of the World yarışmasında da birinci geldi. Ünü gittikçe artan Mert Öcal, daha sonra birçok defilede ve katalog çekiminde yer aldı. 2020 Survivor yarışmasına yer alan Mert Öcal, iki yıl sonra başlayan Survivor All Star'da da yer aldı. Aynı zamanda 2021 yılında Survivor Panorama'yı sundu.