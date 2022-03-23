Haberler Yaşam Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış diskalifiye mi edildi, yarışmaya veda mı ediyor ve sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 23.03.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 21:06

Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış diskalifiye mi edildi, yarışmaya veda mı ediyor ve sağlık durumu nasıl?

Mart ayının sonunda düzenlenecek olan Survivor birleşme partisine az bir zaman kala Barış Murat Yağcı eleme adaylarından biri oldu. Hem geçtiğimiz senelerdeki yarışma ve magazinsel hayatı ile hem de şimdiki All Star performansı ile adından sıkça söz ettiren Survivor Barış, Merve Aydın ile beraber yarıştığı sırada kaza geçiriyor. Bir anda dizini tutarak yere yığılan Barış Murat Yağcı'nın sakatlığı herkesi korkuturken televizyon izleyicileri "Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış elendi mi, yarışmaya veda mı ediyor?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladılar. Peki; Survivor Barış diskalifiye mi? İşte korkutan o kaza!