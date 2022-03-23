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Haberler Yaşam Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış diskalifiye mi edildi, yarışmaya veda mı ediyor ve sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 23.03.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 21:06

Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış diskalifiye mi edildi, yarışmaya veda mı ediyor ve sağlık durumu nasıl?

Mart ayının sonunda düzenlenecek olan Survivor birleşme partisine az bir zaman kala Barış Murat Yağcı eleme adaylarından biri oldu. Hem geçtiğimiz senelerdeki yarışma ve magazinsel hayatı ile hem de şimdiki All Star performansı ile adından sıkça söz ettiren Survivor Barış, Merve Aydın ile beraber yarıştığı sırada kaza geçiriyor. Bir anda dizini tutarak yere yığılan Barış Murat Yağcı'nın sakatlığı herkesi korkuturken televizyon izleyicileri "Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış elendi mi, yarışmaya veda mı ediyor?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladılar. Peki; Survivor Barış diskalifiye mi? İşte korkutan o kaza!

Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış diskalifiye mi edildi, yarışmaya veda mı ediyor ve sağlık durumu nasıl?

"Survivor Barış diskalifiye mi?" sorusunun yanıtı için sorgulamalar başladı. Barış Murat Yağcı talihsiz bir kaza geçirecek ve sakatlık yaşayacak. Yayınlanan fragman sonrası izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla beklerken "Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış Murat Yağcı yarışmaya veda mı ediyor?" şeklindeki soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. Survivor Barış'ın en yüksek oy potansiyeli olan isimlerden bir tanesi olduğu bilinirken yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı ise bu akşamki bölümde belli olacak.

Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış diskalifiye mi edildi, yarışmaya veda mı ediyor ve sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu mücadelesinde, yarışmanın favori isimlerinden Barış Murat Yağcı çok ciddi bir sakatlık geçirdi.

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Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış diskalifiye mi edildi, yarışmaya veda mı ediyor ve sağlık durumu nasıl?

Sakatlığın ardından acılar içinde bağıran Barış'a arkadaşları koştu. Daha önce de aynı bölgeden sakatlığı bulunan Barış ile ilgili sosyal medyada ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış diskalifiye mi edildi, yarışmaya veda mı ediyor ve sağlık durumu nasıl?

İddiaya göre yarışmanın en çok oy potansiyeline sahip isimleri arasında görülen Barış Murat Yağcı, Survivor'a devam edemeyecek.

Survivor Barış diskalifiye mi oldu? Survivor Barış diskalifiye mi edildi, yarışmaya veda mı ediyor ve sağlık durumu nasıl?

Konuyla ilgili henüz başka bir bilgi bulunmazken, yeni bölümde durumun netleşmesi bekleniyor.

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