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Haberler Yaşam Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Ocak 2025 TV8 yayın akışı belli oldu! İşte, Survivor yayın tarihi!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:35

Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Ocak 2025 TV8 yayın akışı belli oldu! İşte, Survivor yayın tarihi!

Survivor'da geçtiğimi hafta adada hayatta kalma mücadelesi başladı. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma programının bu akşam olup olmayacağı izleyenler tarafından merak edildi. All Star ve gönüllüler ekibinin kıyasıya mücadele ettiği programda en son elenen isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Peki, Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? İşte, 9 Ocak 2025 TV8 yayın akışı...

Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Ocak 2025 TV8 yayın akışı belli oldu! İşte, Survivor yayın tarihi!

Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları gündemde. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan program tüm hafta yayında kalmıştı. Son olarak bir eleme gecesinin yaşandığı yarışma programında gözler yeni bölüme çevrildi. Peki, Survivor bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, yanıtı!

Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Ocak 2025 TV8 yayın akışı belli oldu! İşte, Survivor yayın tarihi!

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Survivor 9 Ocak 2025 Perşembe akşamı yayınlanmayacak.

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Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Ocak 2025 TV8 yayın akışı belli oldu! İşte, Survivor yayın tarihi!

SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor bugün MasterChef Türkiye yarı finalinin ekrana gelecek olmasından dolayı yayınlanmayacak.

Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Ocak 2025 TV8 yayın akışı belli oldu! İşte, Survivor yayın tarihi!

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8 yayın akışındaki bilgiye göre Survivor'ın yeni bölümü 11 Ocak 2025 Cumartesi saat 20:00'de ekrana gelecek.

Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Ocak 2025 TV8 yayın akışı belli oldu! İşte, Survivor yayın tarihi!

TV8 YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
  • 08:30 Gel Konuşalım / Canlı
  • 12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
  • 13:30 Survivor Panorama / Canlı
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
  • 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
  • 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular /Yeni Bölüm
  • 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 Dizi

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