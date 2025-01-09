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Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Ocak 2025 TV8 yayın akışı belli oldu! İşte, Survivor yayın tarihi!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
11:35
Survivor'da geçtiğimi hafta adada hayatta kalma mücadelesi başladı. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma programının bu akşam olup olmayacağı izleyenler tarafından merak edildi. All Star ve gönüllüler ekibinin kıyasıya mücadele ettiği programda en son elenen isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Peki, Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? İşte, 9 Ocak 2025 TV8 yayın akışı...