Survivor bugün var mı yok mu? 20 Mart 2025 Perşembe TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi ve saati

Survivor bugün var mı, bu akşam yok mu gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Yarışma programında bugün ekrana gelmesi gereken bölüm beklendiği saatte görülmediği için araştırmalar hız kazandı. Peki, 20 Mart TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?