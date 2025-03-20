Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor bugün var mı yok mu? 20 Mart 2025 Perşembe TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi ve saati
Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:20

Survivor bugün var mı yok mu? 20 Mart 2025 Perşembe TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi ve saati

Haftanın 6 günü ekranlara gelen Survivor bugün var mı yok mu, neden yok soruları ile takip edilmeye başladı. Her zamanki saatinde yeni bölümü göremeyen izleyenler kanalın yayın programına yöneliyor. 20 Mart Perşembe TV8 yayın akışı ile sorulara yanıt alınıyor. All Star- Gönüllüler sezonunda bölüm bekleniyor. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta?

Survivor bugün var mı yok mu? 20 Mart 2025 Perşembe TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi ve saati

Survivor bugün var mı, bu akşam yok mu gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Yarışma programında bugün ekrana gelmesi gereken bölüm beklendiği saatte görülmediği için araştırmalar hız kazandı. Peki, 20 Mart TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Survivor bugün var mı yok mu? 20 Mart 2025 Perşembe TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi ve saati

SURVİVOR BUGÜN VAR MI YOK MU?

2025 Survivor All Star-Gönüllüler yeni bölüm bu akşam beklendiği saatte ekranlara gelmeyecek. Türkiye-Macaristan milli maçının yayını nedeniyle maç sonrası yayımlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor bugün var mı yok mu? 20 Mart 2025 Perşembe TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi ve saati

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor yeni bölüm milli maçın ardından 22.15'te ekranlara gelecek.

Survivor bugün var mı yok mu? 20 Mart 2025 Perşembe TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi ve saati

TV8 YAYIN AKIŞI - 20 MART PERŞEMBE

06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı
22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı

Survivor bugün var mı yok mu? 20 Mart 2025 Perşembe TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi ve saati