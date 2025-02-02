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Survivor büyük ödül oyununu kazanan takım! 2 Şubat 2025 Yetenek Sizsiniz Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
21:51
Survivor All Star 2025, 2 Şubat Pazar akşamı TV8 ekranlarında farklı bir konseptle izleyiciyle buluştu. "Yetenek Sizsiniz Survivor" adı altında yayınlanan bu özel bölümde, All Star ünlüler ve Gönüller takımları, sanatsal yeteneklerini sergileyerek birbirinden eğlenceli performanslar sundu. Peki, Survivor All Star 2025'te ödül oyununu kim kazandı? Yetenek Sizsiniz Survivor yarışmasını hangi takım kazandı? İşte, bu soruların yanıtları ve tüm detaylar...