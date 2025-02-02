Survivor büyük ödül oyununu kazanan takım! 2 Şubat 2025 Yetenek Sizsiniz Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?

Survivor All Star 2025, 2 Şubat Pazar akşamı farklı bir konseptle izleyici karşısına çıktı. "Yetenek Sizsiniz Survivor" gösterisi kapsamında yarışmacılar, yeteneklerini Acun Ilıcalı ve Hadise'ye sergiledi. Peki, Survivor kim kazandı? Yetenek Sizsiniz Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne? İşte, detaylar.