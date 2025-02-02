Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor büyük ödül oyununu kazanan takım! 2 Şubat 2025 Yetenek Sizsiniz Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 21:51 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 21:51

Survivor büyük ödül oyununu kazanan takım! 2 Şubat 2025 Yetenek Sizsiniz Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?

Survivor All Star 2025, 2 Şubat Pazar akşamı TV8 ekranlarında farklı bir konseptle izleyiciyle buluştu. "Yetenek Sizsiniz Survivor" adı altında yayınlanan bu özel bölümde, All Star ünlüler ve Gönüller takımları, sanatsal yeteneklerini sergileyerek birbirinden eğlenceli performanslar sundu. Peki, Survivor All Star 2025'te ödül oyununu kim kazandı? Yetenek Sizsiniz Survivor yarışmasını hangi takım kazandı? İşte, bu soruların yanıtları ve tüm detaylar...

Survivor büyük ödül oyununu kazanan takım! 2 Şubat 2025 Yetenek Sizsiniz Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?

Survivor All Star 2025, 2 Şubat Pazar akşamı farklı bir konseptle izleyici karşısına çıktı. "Yetenek Sizsiniz Survivor" gösterisi kapsamında yarışmacılar, yeteneklerini Acun Ilıcalı ve Hadise'ye sergiledi. Peki, Survivor kim kazandı? Yetenek Sizsiniz Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne? İşte, detaylar.

Survivor büyük ödül oyununu kazanan takım! 2 Şubat 2025 Yetenek Sizsiniz Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?

SURVİVOR YETENEK SİZSİNİZ YARIŞMASINDA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor yetenek yarışması kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir. Survivor'da büyük ödülü kazanan takım 5 gün boyunca villada konaklayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor büyük ödül oyununu kazanan takım! 2 Şubat 2025 Yetenek Sizsiniz Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Serenay
Zeynep
Tuğba
Meryem

Survivor büyük ödül oyununu kazanan takım! 2 Şubat 2025 Yetenek Sizsiniz Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?

BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlığı Gönüllüler takımı, bir dokunulmazlığı All Star ünlüler takımı kazandı.

Survivor büyük ödül oyununu kazanan takım! 2 Şubat 2025 Yetenek Sizsiniz Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da elenen son isim Adilhan oldu.

SON DAKİKA