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Haberler Yaşam SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Şubat 2025 Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 21:28 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 21:28

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Şubat 2025 Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor dokunulmazlık yarışı hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele gösterdiği yarışma programında bu hafta iki eleme adayı belli olurken, gözler bu akşam belirlenecek adayın kim olacağına çevrildi. Peki, Survivor kim kazandı? 1 Şubat 2025 Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Şubat 2025 Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor dokunulmazlık yarışında heyecan dorukta. Son yarışı mavi takımın üstünlüğüyle tamamlayan yarışmada bu haftanın eleme adayları listesi şekilleniyor. İki ismin potada olduğu eleme listesine yeni adaylar eklenecek. Peki, 1 Şubat 2025 Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Şubat 2025 Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Şubat 2025 Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Şubat 2025 Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

  • SERENAY
  • ZEYNEP
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Şubat 2025 Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ 29 OCAK?

Survivor All Star'da elenen son isim Adilhan oldu.

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