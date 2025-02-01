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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Şubat 2025 Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
21:28
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Şubat 2025 Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...
Survivor dokunulmazlık yarışı hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele gösterdiği yarışma programında bu hafta iki eleme adayı belli olurken, gözler bu akşam belirlenecek adayın kim olacağına çevrildi. Peki, Survivor kim kazandı? 1 Şubat 2025 Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...