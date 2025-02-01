SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Şubat 2025 Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor dokunulmazlık yarışında heyecan dorukta. Son yarışı mavi takımın üstünlüğüyle tamamlayan yarışmada bu haftanın eleme adayları listesi şekilleniyor. İki ismin potada olduğu eleme listesine yeni adaylar eklenecek. Peki, 1 Şubat 2025 Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?