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Giriş Tarihi: 11.02.2025 21:09 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 21:09

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Şubat Survivor Türkiye 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! "All Star" ve "Gönüllüler" takımları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Dokunulmazlığı kaybeden ekip, ada konseyinde yapılan oylama sonucunda eleme potasına gidecek ikinci ismi belirleyecek. Peki, 11 Şubat 2025 Salı günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Şubat Survivor Türkiye 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir rekabete sahne olurken, yarışmacılar adada kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanmış ve eleme potasına giren ilk isim Sevgi İme olmuştu. Peki, 11 Şubat Salı günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar...

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Şubat Survivor Türkiye 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Şubat Survivor Türkiye 2. eleme adayı kim oldu?

2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından kaybeden takım konseyden haftanın ikinci eleme adayı belirleyecek. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Şubat Survivor Türkiye 2. eleme adayı kim oldu?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
1. Sevgi

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Şubat Survivor Türkiye 2. eleme adayı kim oldu?
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