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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Şubat Survivor Türkiye 2. eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
21:09
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Şubat Survivor Türkiye 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! "All Star" ve "Gönüllüler" takımları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Dokunulmazlığı kaybeden ekip, ada konseyinde yapılan oylama sonucunda eleme potasına gidecek ikinci ismi belirleyecek. Peki, 11 Şubat 2025 Salı günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?