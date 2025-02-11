Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Şubat Survivor Türkiye 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir rekabete sahne olurken, yarışmacılar adada kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanmış ve eleme potasına giren ilk isim Sevgi İme olmuştu. Peki, 11 Şubat Salı günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar...