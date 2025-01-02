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Haberler Yaşam SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2025 Survivor All Star 2. dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 21:35 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 21:35

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2025 Survivor All Star 2. dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?

2 Ocak 2025 TV8'de yayınlanan Survivor 2025'in ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan dorukta. TV8 ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulan bu zorlu mücadelede, iki takım arasındaki çekişme büyük bir rekabete dönüştü. Peki, Survivor'ın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 2. eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunununu sonucu...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2025 Survivor All Star 2. dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?

2 Ocak 2025 Survivor All Star 2. dokunulmazlık için heyecan dorukta. All Star ve gönüllüler takımının kıyasıya yarıştığı mücadelede hangi takım kazanan olacak merak ediliyor. İlk dokunulmazlık oyunun galibi All Star ekibi olmuştu. Peki, Survivor All Star 2. dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? 2 Ocak 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2025 Survivor All Star 2. dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star ilk dokunulmazlığı kazanan 12-3'lük skorla All Star ekibi olmuştu. Şimdi ise gözler ikinci dokunulmazlık oyununun sonucuna çevrildi.

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2025 Survivor All Star 2. dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da ilk eleme adayı Göksu olmuştu, ikinci eleme adayı ise henüz belli olmadı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2025 Survivor All Star 2. dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?

SURVİVOR 2025 KADROSU

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Tuğba Yeni
  • Dilşah Kurt
  • Batuhan Gökgoz
  • Melih Altın
  • Doğuş Dicle
  • Göksu Küçükali
  • Adilhan Numan
  • Kaan Kazgan
  • Kübra Avcı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2025 Survivor All Star 2. dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?

ALL STAR TAKIMI

  • Zeynep Alkan
  • Serenay Aktaş
  • Batuhan Karacakaya
  • Adem Kılıç
  • İsmail Balaban
  • Ayşe Yüksel
  • Sema Aydemir
  • Barış Murat Yağcı
  • Yağmur Banda
  • Yusuf Yıldız
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