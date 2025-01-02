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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2025 Survivor All Star 2. dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
21:35
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2025 Survivor All Star 2. dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?
2 Ocak 2025 TV8'de yayınlanan Survivor 2025'in ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan dorukta. TV8 ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulan bu zorlu mücadelede, iki takım arasındaki çekişme büyük bir rekabete dönüştü. Peki, Survivor'ın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 2. eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunununu sonucu...