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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Nisan 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
21:35
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Nisan 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 8 Nisan tarihli bölümde, takımlar ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Kıyasıya mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde rahat bir nefes alacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ikinci eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Peki, Survivor'da 8 Nisan'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ikinci eleme adayı kim oldu?