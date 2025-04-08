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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Nisan 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 21:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 21:35

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Nisan 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2025'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 8 Nisan tarihli bölümde, takımlar ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Kıyasıya mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde rahat bir nefes alacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ikinci eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Peki, Survivor'da 8 Nisan'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Nisan 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2025'te, 8 Nisan akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, adada kalabilmek için tüm güçleriyle mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, eleme potasına girmekten kurtulurken, kaybeden takım bir yarışmacısını eleme adayı olarak belirlenecek. Survivor takipçileri, "8 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?" ve "İkinci eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Nisan 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Nisan 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu All Star takımı kazandı.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Nisan 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Nisan 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİM VAR?

Asena.