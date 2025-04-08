Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Nisan 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2025'te, 8 Nisan akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, adada kalabilmek için tüm güçleriyle mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, eleme potasına girmekten kurtulurken, kaybeden takım bir yarışmacısını eleme adayı olarak belirlenecek. Survivor takipçileri, "8 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?" ve "İkinci eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.