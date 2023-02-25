TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadelelerin ardından hedeflenen sayıya ilk erişen ve dokunulmazlık sembolünü alan takım ve ada konseyinde yapılan oylama sonrasında eleme adayı seçilerek yokluk adasına giden isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor'da dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgi ve detaylar.