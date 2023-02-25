Survivor son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yapıldı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan parkurlarda mücadele gösteren takımlardan en başarılı olanı dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Yarışmanın izleyicileri ise detayları merak ederek Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılara ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;