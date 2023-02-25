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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, hangi isim?
Giriş Tarihi: 25.02.2023 23:56 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 23:56

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, hangi isim?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadelelerin ardından hedeflenen sayıya ilk erişen ve dokunulmazlık sembolünü alan takım ve ada konseyinde yapılan oylama sonrasında eleme adayı seçilerek yokluk adasına giden isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor'da dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgi ve detaylar.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, hangi isim?

Survivor son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yapıldı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan parkurlarda mücadele gösteren takımlardan en başarılı olanı dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Yarışmanın izleyicileri ise detayları merak ederek Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılara ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, hangi isim?

25 Şubat 2023 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekranlara geldi.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, hangi isim?

Zorlu oyunda kadın yarışmacılar ve erkek yarışmacılar kendi aralarında zorlu parkur üzerinde kozlarını paylaştı.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, hangi isim?

Kadın ve erkek yarışmacıların arasında oynanan oyunların sona ermesiyle dokunulmazlık zırhını kazanan takım belli olacak.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, hangi isim?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik Survivor dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli oldu. Kazanan takım ünlüler oldu.

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