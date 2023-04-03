Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Kıyasıya mücadele

Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana mücadelede her iki takımdan en başarılı performansa sahip olanı dokunulumazlık sembolünün sahibi olurken başarısız olan takım bir yarışmacısını eleme potasına gönderdi. Detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise son dakika Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SON DAKİKA: SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile son dakika Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;