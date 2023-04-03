Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Kıyasıya mücadele

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında haftanın 3. Dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlar zorlu parkurda dokunulmazlık sembolünün sahibi olabilmek için kozlarını paylaştı. Hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmazlığı alırken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler ise son dakika Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.