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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Kıyasıya mücadele
Giriş Tarihi: 03.04.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 23:21

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Kıyasıya mücadele

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında haftanın 3. Dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlar zorlu parkurda dokunulmazlık sembolünün sahibi olabilmek için kozlarını paylaştı. Hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmazlığı alırken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler ise son dakika Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Kıyasıya mücadele

Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana mücadelede her iki takımdan en başarılı performansa sahip olanı dokunulumazlık sembolünün sahibi olurken başarısız olan takım bir yarışmacısını eleme potasına gönderdi. Detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise son dakika Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SON DAKİKA: SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile son dakika Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Kıyasıya mücadele

TV8 ekranlarında 3 Nisan Pazartesi günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Kıyasıya mücadele

Mavi ve kırmızı takımlar Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurda kazanarak dokunulmazlık sembolü ve ödülün sahibi olmak için ter döktü.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Kıyasıya mücadele

Dokunulmazlık oyununun ilk etabında kadın yarışmacılar mücadele etti. Kadın yarışmacıların mücadelesinde gönüllüler takımı farklı galibiyetle kazanan taraf oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Kıyasıya mücadele

Kadınlar mücadelesinin ardından 2. etapta erkek yarışmacılar parkura çıkarak dokunulmazlığı takımlarına kazandırmak için mücadele verdi.

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