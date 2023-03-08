Survivor 2023 son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve ilk eleme adayı belirlendi. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor son bölümde dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayın seçilen yarışmacılara ilişkin bilgilere erişmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;