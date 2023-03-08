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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.03.2023 05:52 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 05:52

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 ünlüler gönüllüler mücadelesi 7 Mart günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasından kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununda hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmazlık zırhını kazanırken kaybeden takım haftanın ilk eleme adayını çıkardı. Yarışmayı takip edenler ise detaylar için Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim bilgileri.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve ilk eleme adayı belirlendi. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor son bölümde dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayın seçilen yarışmacılara ilişkin bilgilere erişmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yapılan kıyasıya mücadele sonrasında en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Kritik dokunulmazlık mücadelesi ilk olarak kadın yarışmacıların arasında oynandı. Kadın yarışmacılar zorlu parkur üzerinde kıyasıya mücadele verirken oyunun sona ermesiyle sıra erkek yarışmacılara geldi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Erkek yarışmacılar Dominik Cumhuriyeti'ne kurulan parkurda takımlarına kazandırmak için mücadele verdi ve oyunun sona ermesiyle dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Mart 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu mücadelesinde en başarılı performansı gösteren takım gönüllüler oldu ve dokunulmazlık zırhını kazandı.

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