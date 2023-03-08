TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 ünlüler gönüllüler mücadelesi 7 Mart günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasından kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununda hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmazlık zırhını kazanırken kaybeden takım haftanın ilk eleme adayını çıkardı. Yarışmayı takip edenler ise detaylar için Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim bilgileri.