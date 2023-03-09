Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte eleme adayı seçilen isim
Giriş Tarihi: 09.03.2023 00:23 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 00:23

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte eleme adayı seçilen isim

Survivor 2023 son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi TV8 ekranlarına geldi. Yarışmada ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu sonrasında en başarılı takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Zorlu mücadele sonrasında kazanan ve eleme adayı olan isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte eleme adayı seçilen isim

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlığın sahibi olmak için kozlarını paylaştı. İki takımın karşılaşmasında dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimleri öğrenmek isteyen izleyiciler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimlere ilişkin detaylar şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte eleme adayı seçilen isim

8 Mart 2023 Çarşamba günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte eleme adayı seçilen isim

Ünlüler - gönüllüler takımlarında mücadele eden erkek ve kadın yarışmacıların mücadelelerinin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte eleme adayı seçilen isim

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde kritik mücadeleyi kazanan takım ünlüler oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte eleme adayı seçilen isim

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

2023 Survivor son bölümde Acun Ilıcalı yapımcılığında yapılan kritik ada konseyi sonrasında en fazla eleme oyu alan yarışmacı haftanın 2. eleme adayı oldu.

SON DAKİKA