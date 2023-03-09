Survivor 2023 son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi TV8 ekranlarına geldi. Yarışmada ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu sonrasında en başarılı takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Zorlu mücadele sonrasında kazanan ve eleme adayı olan isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.