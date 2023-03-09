TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlığın sahibi olmak için kozlarını paylaştı. İki takımın karşılaşmasında dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimleri öğrenmek isteyen izleyiciler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimlere ilişkin detaylar şöyle;