Survivor adasında ünlüler ve gönüllüler heyecan dolu bir dokunulmazlık oyununda daha karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı yarışan iki takımdan biri eleme adayı çıkardı. Peki 19 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı ve bugünkü yarışmanın detayları…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KAZANANI VE ELEME ADAYI!

Günün eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. İşte 19 Mart Survivor yarışmasında son durum;