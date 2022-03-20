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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı belli oldu! 19 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 08:33

Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı belli oldu! 19 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının mücadele verdiği oyunun sonucunda mağlup olan takım eleme adayı çıkardı. Mücadelenin ardından izleyiciler 19 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu sorularıyla kazanan takımı araştırıyor. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı…

Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı belli oldu! 19 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor adasında ünlüler ve gönüllüler heyecan dolu bir dokunulmazlık oyununda daha karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı yarışan iki takımdan biri eleme adayı çıkardı. Peki 19 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı ve bugünkü yarışmanın detayları…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KAZANANI VE ELEME ADAYI!

Günün eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. İşte 19 Mart Survivor yarışmasında son durum;

Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı belli oldu! 19 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 19 MART
Survivor'da dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesini Gönüllüler takımı kazandı.
Erkekler mücadelesinde ise 7-5'ten skoru 7-7'ye getiren Ünlüler takımı oldu.
En iyi erkek yarışmacıların mücadelesinde Ünlüler takımından Atakan, Gönüllüler takımından Berkan mücadele etti.
Berkan sayıyı takımına kazandırdı ve 2-0'lık skorla Survivor'da Gönülüler takımı ikinci dokunulmazlığın sahibi oldu…

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Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı belli oldu! 19 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜ GÖNÜLLÜLERE GİTTİ!

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler takımı burger ödülünün de sahibi oldu. Survivor'da bu hafta ikinci konseyini yaşayacak olan Ünlüler takımı ise Mert'in ardından bir ismi daha eleme potasına göndermek zorunda!

Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı belli oldu! 19 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da kaybedilen ikinci dokunulmazlığın ardından Ünlüler takımı konseyinde en çok ismi yazılan isim haftanın eleme adayı oldu. İşte konseyde belirlenen isim yarışmanın sevenlerini şaşkına uğrattı.

Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı belli oldu! 19 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da kaybedilen ikinci dokunulmazlığın ardından Ünlüler takımı konseyinde en çok ismi yazılan isim haftanın ikinci eleme adayı oldu. Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda Barış en fazla oyu alarak haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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