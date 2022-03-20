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Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı belli oldu! 19 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 08:33
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
08:33
Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı belli oldu! 19 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının mücadele verdiği oyunun sonucunda mağlup olan takım eleme adayı çıkardı. Mücadelenin ardından izleyiciler 19 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu sorularıyla kazanan takımı araştırıyor. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı…