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Haberler Yaşam SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI! 25 Mayıs Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 23:16 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 23:16

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI! 25 Mayıs Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da artıyor. Yarışmacılar, hem bireysel hem de takım başarısı için tüm güçlerini ortaya koyarken, 25 Mayıs akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bekleniyor. Kırmızı ve mavi takımlar parkurda üstünlük kurmak için kıyasıya bir mücadele sergiliyor. Kritik dokunulmazlığı kazanan taraf, ada konseyine moralli çıkarken, kaybeden takım ise bir ismi daha eleme adayı olarak potaya gönderdi. Peki, TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI! 25 Mayıs Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

Survivor 2025'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, kaybeden takım bir yarışmacıyı daha eleme potasına gönderecek. Peki 25 Mayıs tarihli dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, hangi isim eleme adayı oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI! 25 Mayıs Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

25 Mayıs 2025 tarihli Survivor dokunulmazlık oyununun galibi henüz açıklanmadı. Kazanan takım belli olduğunda güncel bilgilerle haberimizde yer verilecektir.

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI! 25 Mayıs Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Henüz eleme adayı belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI! 25 Mayıs Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİMDİR?

Survivor'da dün akşam yayınlanan bölümde ilk eleme adayı AYCAN oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI! 25 Mayıs Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?