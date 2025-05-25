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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI! 25 Mayıs Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
23:16
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI! 25 Mayıs Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?
Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da artıyor. Yarışmacılar, hem bireysel hem de takım başarısı için tüm güçlerini ortaya koyarken, 25 Mayıs akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bekleniyor. Kırmızı ve mavi takımlar parkurda üstünlük kurmak için kıyasıya bir mücadele sergiliyor. Kritik dokunulmazlığı kazanan taraf, ada konseyine moralli çıkarken, kaybeden takım ise bir ismi daha eleme adayı olarak potaya gönderdi. Peki, TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?