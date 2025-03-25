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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor Türkiye'de eleme oyunu heyecanı
Giriş Tarihi: 25.03.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
21:21
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor Türkiye'de eleme oyunu heyecanı
Survivor'da kadınlar haftası heyecanı tüm hızıyla sürerken, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun sonucu büyük merak konusu oldu. İsmail, Asena ve Hikmet arasında tansiyon giderek yükselirken, oyun sırasında Yusuf ile Batuhan arasında yaşanan sert tartışma da dikkatleri üzerine çekti. Peki, 25 Mart Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da 25 Mart'ta yaşananlar ve ada konseyinde öne çıkanlar...