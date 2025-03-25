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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor Türkiye'de eleme oyunu heyecanı
Giriş Tarihi: 25.03.2025 21:21 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 21:21

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor Türkiye'de eleme oyunu heyecanı

Survivor'da kadınlar haftası heyecanı tüm hızıyla sürerken, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun sonucu büyük merak konusu oldu. İsmail, Asena ve Hikmet arasında tansiyon giderek yükselirken, oyun sırasında Yusuf ile Batuhan arasında yaşanan sert tartışma da dikkatleri üzerine çekti. Peki, 25 Mart Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da 25 Mart'ta yaşananlar ve ada konseyinde öne çıkanlar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor Türkiye’de eleme oyunu heyecanı

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor! Finale adım adım yaklaşan yarışmacılar, 25 Mart Salı günü bir kez daha dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaşıyor. Son olarak bir kişinin adaya veda etmesiyle dengeler değişirken, takımlar kritik dokunulmazlık mücadelesinde galibiyet için ter döküyor. Peki, bu zorlu oyunun kazananı kim oldu? İşte haftanın dokunulmazlık oyununa dair son gelişmeler...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor Türkiye’de eleme oyunu heyecanı

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda, güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor Türkiye’de eleme oyunu heyecanı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Survivor All Star'da haftanın eleme adayı açıklanmadı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor Türkiye’de eleme oyunu heyecanı

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da heyecan dolu eleme düellosunun ardından adaya veda eden isim Doğuş oldu. Mücadeleye rağmen rakiplerine üstünlük sağlayamayan Doğuş, yarışmaya veda eden son isim olarak Survivor macerasını noktaladı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor Türkiye’de eleme oyunu heyecanı