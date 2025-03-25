Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor Türkiye’de eleme oyunu heyecanı

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor! Finale adım adım yaklaşan yarışmacılar, 25 Mart Salı günü bir kez daha dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaşıyor. Son olarak bir kişinin adaya veda etmesiyle dengeler değişirken, takımlar kritik dokunulmazlık mücadelesinde galibiyet için ter döküyor. Peki, bu zorlu oyunun kazananı kim oldu? İşte haftanın dokunulmazlık oyununa dair son gelişmeler...