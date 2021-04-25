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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de ilk eleme adayı olan isim...
Giriş Tarihi: 25.04.2021 04:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 04:48

dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 'de ilk eleme adayı olan isim...

2021'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Zorlaşan parkur ve oyun kuralları ile Survivor'da, ünlüler ve gönüllüler takımı tarafından kazanılan her dokunulmazlık ya da seçilen eleme adayı, yarışmanın bu aşamasında daha büyük önem arz ediyor. Survivor son bölümde ünlüler ve gönüllüler için ter dökmesinin ardından bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu da tamamlandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım içerisinden bir isim adayı oldu. Yarışmadaki son sonuçlara göre, Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Aşağıda, haftanın ilk Survivor eleme adayı olan isim yer alıyor.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de ilk eleme adayı olan isim...

yeni bölüm nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Önceki akşam TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk olarak market ödüllünü kazanmak için ter döktü. Final heyecanı yaklaşırken, 'de uzun bir ara sonrasında market ödülünü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Bunun yanında, son bölümün gündemi Survivor dokunulmazlık oyunuydu ve bu nedenle de yarışmanın takipçileri, kim, hangi takım kazandı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. adayı olan isim de dokunulmazlık oyunu sonrası belirlendi. İşte, son yarışmaya ilişkin detaylar, eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu kazananı...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de ilk eleme adayı olan isim...

SURVİVOR 2021 BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

'da dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Son ana kadar kıran kırana bir müsabakanın yaşandığı 'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-6'lık skoru 8-8'e getiren Gönüller takımı bu başarısını son iki oyunda gösteremedi.

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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de ilk eleme adayı olan isim...

Gönüllüler, 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de ilk eleme adayı olan isim...

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

'da Gönüllüler takımında kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından konseyde kaybedilen iki oyunun değerlendirmesi yarışmacılar tarafından yapıldı. En çok oyu alarak bu haftanın eleme adayı olan isim Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu.

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