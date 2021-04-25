Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de ilk eleme adayı olan isim...

Survivor yeni bölüm nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Önceki akşam TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk olarak market ödüllünü kazanmak için ter döktü. Final heyecanı yaklaşırken, Survivor 2021'de uzun bir ara sonrasında market ödülünü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Bunun yanında, son bölümün gündemi Survivor dokunulmazlık oyunuydu ve bu nedenle de yarışmanın takipçileri, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Survivor eleme adayı olan isim de dokunulmazlık oyunu sonrası belirlendi. İşte, son yarışmaya ilişkin detaylar, eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu kazananı...