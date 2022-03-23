"Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" Survivor 2022 All Star heyecanı bu akşam da hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Mert Öcal'ın ardından bu akşam da eleme heyecanı yaşanacak. Bu noktada; televizyon izleyenleri "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu ve bölüm bilgileri.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 23 MART 2022

Bu hafta iki dokunulmazlık oyunu oynanmış olup birini Gönüllüler diğerini ise Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı potaya yazılan isim olurken diğer isim ise Gönüllüler takımından Evrim oldu. 23 Mart Çarşamba akşamı oynanılacak Survivor dokunulmazlık oyunu sonrası üçüncü ve dördüncü eleme adayları da belli olacak.