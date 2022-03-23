Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler mi Gönüllüler mi?
Giriş Tarihi: 23.03.2022 22:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 22:38

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler mi Gönüllüler mi?

Survivor All Star 2022'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı hız kesmeden performanslarına devam ederken kazanmak için ter döküyorlar. Haftanın ilk iki eleme adayının belli olması ile birlikte 23 Mart Çarşamba günü de dokunulmazlık oyunu oynanacak ve potaya giren isimler netleşecek. Bu kapsamda; "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?" şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı başlıyor…

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler mi Gönüllüler mi?

"Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" Survivor 2022 All Star heyecanı bu akşam da hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Mert Öcal'ın ardından bu akşam da eleme heyecanı yaşanacak. Bu noktada; televizyon izleyenleri "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu ve bölüm bilgileri.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 23 MART 2022

Bu hafta iki dokunulmazlık oyunu oynanmış olup birini Gönüllüler diğerini ise Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı potaya yazılan isim olurken diğer isim ise Gönüllüler takımından Evrim oldu. 23 Mart Çarşamba akşamı oynanılacak Survivor dokunulmazlık oyunu sonrası üçüncü ve dördüncü eleme adayları da belli olacak.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler mi Gönüllüler mi?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

23 Mart 2022 Çarşamba akşamı Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları da belli olacak. Yarışma başladığında Survivor dokunulmazlığı kimin kazandığı ve bölüm bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlülerden en çok oyu alan Barış potaya giren ilk isim seçildi. İkinci eleme adayı ise gönüllülerden Evrim oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler mi Gönüllüler mi?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 23 MART 2022

Haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışı gerçekleşti. Oyunun kazananı aynı zamanda ödülün de sahibi oluyor. Ödül ise 10 bin TL yakıt puan ile birlikte pirzola, salata, ekmek üçlüsü!

Dokunulmazlık oyununun kadınlar yarışını gönüllüler kazandı, erkeklerde ise yarış henüz tamamlanmış değil.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM 22 MART

Haftanın ikinci dokunulmazlık ve aynı zamanda iletişim oyunu izleyeni ekrana kitledi. Oyunun kazananı ünlüler olursa ailelerinden gelen elektronik postaları okuyabilecek.

Oyunun kadınlar mücadelesini ünlüler kazanırken oyunu alan takım da ünlüler oldu. Böylelikle ünlüler takımı bu sezon ilk kez iletişimi kazandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler mi Gönüllüler mi?

SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu anların ardından gönüllüler takımı 2. dokunulmazlık oyunundan mağlup ayrılarak konseye kaldı. Konseyde gönüllüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanması ile Acun Ilıcalı ismi yazılan yarışmacıları açıkladı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler mi Gönüllüler mi?

Yağmur ve Evrim'in isimleri yazılırken, Evrim'in daha fazla oy alması ile 2. eleme adayı kesinleşti. Böylece Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Evrim seçildi. Eleme potasına giren Evrim, "Tek istediğim üçüncü dokunulmazlığı kazanmak. Şuan diğer aday Barış ya kendi takım arkadaşımı elemiş olacağım ya da takım arkadaşım beni elemiş olacak. Üçüncü dokunulmazlığı kazanmak zorundayız." dedi.

SON DAKİKA