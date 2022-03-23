Survivor All Star 2022'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı hız kesmeden performanslarına devam ederken kazanmak için ter döküyorlar. Haftanın ilk iki eleme adayının belli olması ile birlikte 23 Mart Çarşamba günü de dokunulmazlık oyunu oynanacak ve potaya giren isimler netleşecek. Bu kapsamda; "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?" şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı başlıyor…