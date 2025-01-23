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Haberler Yaşam ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:33

ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor Türkiye 2025 All Star-Gönüllüler sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Elemenin ardından haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Sırada 2. isim var. Tansiyonu yüksek sezonda heyecan dorukta. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı soruları arama geçmişlerine yönlendiriyor. Şimdiden favoriler belirlenmiş durumda. Peki, TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya hangi yarışmacı girdi?

ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu gündemdeki yerini aldı. İddialı isim Kaan Kazgan'ın elenmesi ardından ve Almeda'nın takım değiştirmesi sonrası dengeler değişti. Zorlu yarışta parkur oyunları takip ediliyor. Peki, 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi?

ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DENGELER DEĞİŞTİ!

Survivor'da geçtiğimiz son eleme düellosu ardından sona Kaan Kazfan Survivor'a veda etti.

Almeda ise yaşanılan sorunlar sebebiyle karşı takıma geçti.

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ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 2. eleme adayını belirleyecek haftanın 2. dokunulmazlık oyununun kazanan henüz belli olmadı.

ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ikinci eleme aday henüz belli olmadı.

ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

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