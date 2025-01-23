ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu gündemdeki yerini aldı. İddialı isim Kaan Kazgan'ın elenmesi ardından ve Almeda'nın takım değiştirmesi sonrası dengeler değişti. Zorlu yarışta parkur oyunları takip ediliyor. Peki, 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi?