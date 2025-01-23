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ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
22:33
ZORLU YARIŞ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor Türkiye 2025 All Star-Gönüllüler sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Elemenin ardından haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Sırada 2. isim var. Tansiyonu yüksek sezonda heyecan dorukta. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı soruları arama geçmişlerine yönlendiriyor. Şimdiden favoriler belirlenmiş durumda. Peki, TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya hangi yarışmacı girdi?