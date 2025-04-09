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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 9 Nisan Survivor eleme adayı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
21:58
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 9 Nisan Survivor eleme adayı belli oluyor!
Survivor All Star 2025'te bu akşam dokunulmazlık heyecanı ekranlara taşındı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda yarışmacılar eleme adayı olmamak için tüm güçleriyle mücadele etti. TV8'de yayımlanan bölümde, kazanan takımın ardından haftanın ikinci eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu?