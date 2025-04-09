Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 9 Nisan Survivor eleme adayı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 21:58 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 21:58

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 9 Nisan Survivor eleme adayı belli oluyor!

Survivor All Star 2025'te bu akşam dokunulmazlık heyecanı ekranlara taşındı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda yarışmacılar eleme adayı olmamak için tüm güçleriyle mücadele etti. TV8'de yayımlanan bölümde, kazanan takımın ardından haftanın ikinci eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 9 Nisan Survivor eleme adayı belli oluyor!

Survivor'da heyecan dorukta! 9 Nisan Çarşamba akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar zorlu parkurda dokunulmazlık için yarışırken, kaybeden takım bir ismi daha eleme potasına gönderecek. Gözler hem kazanan takımda hem de yeni eleme adayında! İşte Survivor All Star'da yaşananlar…

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 9 Nisan Survivor eleme adayı belli oluyor!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 9 Nisan Survivor eleme adayı belli oluyor!

SURVİVOR'DA İKİ DOKUNULMAZLIK OYUNU DA GÖNÜLLÜLERİN

Haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 9 Nisan Survivor eleme adayı belli oluyor!

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

  • Asena
  • Meryem
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 9 Nisan Survivor eleme adayı belli oluyor!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yunus Emre Karabacak adaya veda ederek, elenen son isim oldu.