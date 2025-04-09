Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 9 Nisan Survivor eleme adayı belli oluyor!

Survivor'da heyecan dorukta! 9 Nisan Çarşamba akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar zorlu parkurda dokunulmazlık için yarışırken, kaybeden takım bir ismi daha eleme potasına gönderecek. Gözler hem kazanan takımda hem de yeni eleme adayında! İşte Survivor All Star'da yaşananlar…