Survivor All Star 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk ödül oyununda mücadele ettiler ve kazanan takım belli oldu. Survivor ödül oyunu sonrasında ise adada kalma mücadelesi verecek olan her iki takımın yarışmacıları da Survivor dokunulmazlık oyunu için savaşıyor. Bu noktada; programın izleyenleri "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyunu hangi takımın oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ile ödül oyunu detayları!