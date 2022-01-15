TV 8 ekranlarında yeni sezon hayatına başlayan 2022 Survivor All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımı, 15 Ocak Cumartesi ilk bölümde zorlu parkurda yarıştılar. İlk olarak ödül oyunu Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yapıldı. Her iki takım da belirlenen arabaları sadece iterek park etmeye çalıştıkları Survivor ödül oyunu kazananı belli olurken sonrasında ise Survivor dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyunu hangi takımın oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? İşte bilgiler.