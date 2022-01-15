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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyunu hangi takımın oldu? 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım
Giriş Tarihi: 15.01.2022 23:22 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 23:22

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyunu hangi takımın oldu? 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım

TV 8 ekranlarında yeni sezon hayatına başlayan 2022 Survivor All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımı, 15 Ocak Cumartesi ilk bölümde zorlu parkurda yarıştılar. İlk olarak ödül oyunu Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yapıldı. Her iki takım da belirlenen arabaları sadece iterek park etmeye çalıştıkları Survivor ödül oyunu kazananı belli olurken sonrasında ise Survivor dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyunu hangi takımın oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? İşte bilgiler.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyunu hangi takımın oldu? 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım

Survivor All Star 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk ödül oyununda mücadele ettiler ve kazanan takım belli oldu. Survivor ödül oyunu sonrasında ise adada kalma mücadelesi verecek olan her iki takımın yarışmacıları da Survivor dokunulmazlık oyunu için savaşıyor. Bu noktada; programın izleyenleri "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyunu hangi takımın oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ile ödül oyunu detayları!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyunu hangi takımın oldu? 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım

SURVİVOR 2022 ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da Ünlüler takımının ve Gönüllüler takımının karşı karşıya geldiği ilk oyun ödül oyunuydu. Survivor 2022 All Star'ın ilk ödülü barakaydı. Survivor All Star'da ilk ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı yarışmacıları ilk ödül oyununda belirlenen arabaları sadece iterek belirlenen park yerlerine park etmeye çalıştı.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyunu hangi takımın oldu? 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 OCAK 2022

Survivor dokunulmazlık oyunu hala devam ediyor. Her iki takım da parkurda mücadelesini sürdürürken kaybeden takım için ada konseyi düzenlenecek. Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyunu hangi takımın oldu? 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyunu hangi takımın oldu? 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım
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