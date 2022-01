SURVİVOR 2022 ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da Ünlüler takımının ve Gönüllüler takımının karşı karşıya geldiği ilk oyun ödül oyunuydu. Survivor 2022 All Star'ın ilk ödülü barakaydı. Survivor All Star'da ilk ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı yarışmacıları ilk ödül oyununda belirlenen arabaları sadece iterek belirlenen park yerlerine park etmeye çalıştı.