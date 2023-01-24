TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışması 24 Ocak 2023 tarihinde bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurda dokunulmazlık için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımlarından hedef sayıya ilk erişen dokunulmazlık zırhının sahibi oldu. Kaybeden takım ise haftanın son eleme adayını potaya gönderdi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusuna cevap arıyor. İşte TV8 ile Survivor eleme adayı olan isim ve dokunulmazlık kazanan takım detayları.