Survivor 2023 son bölümde ünlüler-gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda kadınlar ve erkek yarışmacılar kendi aralarında oynadı ve takımlardan hedeflenen sayılara önce erişen takım dokunulmazlık zırhını kazanırken başarısız olan takım potaya eleme adayı gönderdi. Detayları öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;