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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 23:38

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışması 24 Ocak 2023 tarihinde bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurda dokunulmazlık için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımlarından hedef sayıya ilk erişen dokunulmazlık zırhının sahibi oldu. Kaybeden takım ise haftanın son eleme adayını potaya gönderdi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusuna cevap arıyor. İşte TV8 ile Survivor eleme adayı olan isim ve dokunulmazlık kazanan takım detayları.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 son bölümde ünlüler-gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda kadınlar ve erkek yarışmacılar kendi aralarında oynadı ve takımlardan hedeflenen sayılara önce erişen takım dokunulmazlık zırhını kazanırken başarısız olan takım potaya eleme adayı gönderdi. Detayları öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

24 Ocak 2023 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KADINLAR OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2023 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu kadın etabını ünlüler takımı kazandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ERKEKLER OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda erkekler oyununda da kazanan ünlüler oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kadınlar ve erkekler yarışmasını kazanan ünlüler takımı dokunulmazlığın sahibi oldu.

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