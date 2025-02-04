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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
21:20
Survivor son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu parkur ve engellerle dolu oyunda, takımlar dokunulmazlığı kazanmak için büyük çaba sarf etti. Mücadele sonunda, oyunu kaybeden takım erkek yarışmacıları arasından haftanın ilk eleme adayı belirlemek üzere konseye gidecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, haftanın kazanan takımı.