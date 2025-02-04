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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 21:20 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:20

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu parkur ve engellerle dolu oyunda, takımlar dokunulmazlığı kazanmak için büyük çaba sarf etti. Mücadele sonunda, oyunu kaybeden takım erkek yarışmacıları arasından haftanın ilk eleme adayı belirlemek üzere konseye gidecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, haftanın kazanan takımı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor All Star'ın son bölümünde, kırmızı ve mavi takımlar, dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Parkur engelleri ve fiziksel dayanıklılık gerektiren zorlu etaplarda yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Bu hafta eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçilecek. Peki, 4 Şubat 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, TV8 Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Yeni yarışmacıların eklendiği Survivor kadrosunda dengeler bir kez daha değişti. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da ilk eleme adayı erkek adaylardan seçilecek. Eleme adayı belli olunca haberimize eklenecektir.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ VE KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da adaya veda eden son isim Zeynep Alkan oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
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