Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor All Star'ın son bölümünde, kırmızı ve mavi takımlar, dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Parkur engelleri ve fiziksel dayanıklılık gerektiren zorlu etaplarda yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Bu hafta eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçilecek. Peki, 4 Şubat 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, TV8 Survivor son bölümde yaşananlar.