Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 00:25 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 00:25

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık mücadelesi daha ekranlara geldi. Zorlu mücadelede kıran kırana mücadele gösteren her iki takım oyuncularından en başarılı performansı göstereni dokunulmazlığın sahibi olmayı başarırken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Zorlu mücadelenin ardından Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde eleme adayı seçimi yaptı. Son bölümde olanları öğrenmek isteyenler ise yoğun olarak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı olan isimler.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekranlara geldi. Zorlu mücadelede ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana mücadele gösterirken son bölüme ilişkin bilgilere erişmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgiler şöyle;

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu?

13 Mart 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu?

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde ilk etapta kadın yarışmacılar kozlarını paylaştı. Parkurda zor anlar yaşayan yarışmacılar takımlarına sayı kazandırmak için mücadele verdi.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu?

Kadınlar mücadelesinde, oynanan kritik oyunda en başarılı performans gösteren takım ünlüler takımı oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlık oyununda sıra erkek yarışmacılara geldi. Köprü parkurunda mücadele veren erkek yarışmacılar takımları için oldukça kritik olan puanı kazanmak adına havuza düşmemek için zor anlar yaşadı.

SON DAKİKA