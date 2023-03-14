Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 14.03.2023 00:25 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 00:25

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık mücadelesi daha ekranlara geldi. Zorlu mücadelede kıran kırana mücadele gösteren her iki takım oyuncularından en başarılı performansı göstereni dokunulmazlığın sahibi olmayı başarırken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Zorlu mücadelenin ardından Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde eleme adayı seçimi yaptı. Son bölümde olanları öğrenmek isteyenler ise yoğun olarak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı olan isimler.