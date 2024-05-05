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Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! 4 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı olan isim
Giriş Tarihi: 05.05.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
00:40
Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! 4 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı olan isim
Survivor All Star'da heyecan dorukta! 4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen yarışamda, Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkurda mücadele veren iki takımdan kazanan konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Survivor 4 Mayıs 2024 Cumartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, kazanan takım ve ilk eleme adayı!