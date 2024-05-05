Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! 4 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı olan isim
Giriş Tarihi: 05.05.2024 00:40 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 00:40

Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! 4 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı olan isim

Survivor All Star'da heyecan dorukta! 4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen yarışamda, Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkurda mücadele veren iki takımdan kazanan konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Survivor 4 Mayıs 2024 Cumartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, kazanan takım ve ilk eleme adayı!

Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! 4 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı olan isim

Survivor All Star 4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük mücadele devam etti. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede haftanın ilk eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekillenmeye başladı. Peki, Survivor 4 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! 4 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı olan isim

BÜYÜK ÖDÜL!

Survivor'ın önceki bölümünde Yunan ekibi ile ödül oyununa çıkarak kazanan takım mavililer oldu. Yunan yarışmacılarla beraber mavi takım muhteşem bir otelde konaklama şansını yakaladı. Birbirinden lezzetli yemekleri tadan yarışmacılar, plajda voleybol oynadı, masaj yaptırdı, su kaydırağında keyifli anlar yaşadı, dans etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! 4 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı olan isim

SURVİVOR 4 MAYIS 2024

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

İki takım haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kazanan KIRMIZI TAKIM oldu!

Oyunu kazanan kırmızı takım aynı zamanda 50 bin TL hediye çeki ile İnegöl köftesi menüsü ve patlamış mısır eşliğinde film keyfi kazandı.

Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! 4 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı olan isim

SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın birinci eleme adayı mavi takıma yeni geçen YUNUS EMRE oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! 4 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın ilk eleme adayı olan isim

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da Yasin adaya veda eden son isim oldu.

SON DAKİKA