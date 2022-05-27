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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı için dokunulmazlık mücadelesi! 27 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 21:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 21:07

Survivor eleme adayı için dokunulmazlık mücadelesi! 27 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesinde nefesler 1. Eleme adayı için tutuldu. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Sude'nin ardından iki takım da kendi takımlarından potaya yarışmacı sokmamak için adeta canlarını dişlerine takıyor. Bu noktada ise "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan All Star'da 25-26 Mayıs akşamları ödül oyunu heyecanı yaşanmıştı ve son oyun gönüllülerin oldu. Peki, 27 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı iletişim ödülünü hangi takım kazandı? İşte bu akşamki bölümden detaylar...

Survivor eleme adayı için dokunulmazlık mücadelesi! 27 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı için haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kadınlarla başlayan oyunda gönüllüler takımı büyük bir üstünlükle mücadeleye başladı. Oyun sonucuyla kaybeden taraf bir kişiyi oylama sonucu potaya koyacak. Öte yandan "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Survivor 27 Mayıs 2022 dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı gibi bu akşamdan tüm detaylar...

Survivor eleme adayı için dokunulmazlık mücadelesi! 27 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Oyun sonuçlandığında ve eleme adayı belli olduğunda gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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Survivor eleme adayı için dokunulmazlık mücadelesi! 27 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU İÇİN KIRAN KIRANA MÜCADELE!

Survivor ödül oyunu için takımlar kıyasıya mücadele ederken, oyunun sonunda kazanan takıma verilecek ödül belli oldu. Yarışmacılara motivasyon ve ödül olarak sunulan yemek, eğlence ve benzeri sürprizlere bir yenisi eklendi. Dün akşam oynanan ödül oyununun galibi Mexico City'de Justin Bieber konserine gitmeye hak kazandı!

Survivor eleme adayı için dokunulmazlık mücadelesi! 27 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da bir kez daha ödül oyunu heyecanı yaşandı. 26 Mayıs ödül oyununu kazanan takım belli oldu.

İlk kadınlar mücadelesini 8-7'lik skorla Ünlüler takımı alırken erkekler mücadelesini 8-7 Gönüllüler takımı kazandı. En iyiler mücadelesinde 3-2'lik skorla Ünlüler takımı ödülün sahibi oldu.

Survivor eleme adayı için dokunulmazlık mücadelesi! 27 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Kadınlar ve Erkeklerde berabere kalan oyunda bayrak yarışında 3-2'lik skorla galip gelen takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Dün akşamki eleme konseyi sonrası bir isim adaya veda etti. Merakla beklenen isim, Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Haftanın eleme adayları ise şöyleydi;

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