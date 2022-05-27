Haberler Yaşam Survivor eleme adayı için dokunulmazlık mücadelesi! 27 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Giriş Tarihi: 27.05.2022 21:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 21:07

Survivor eleme adayı için dokunulmazlık mücadelesi! 27 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesinde nefesler 1. Eleme adayı için tutuldu. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Sude'nin ardından iki takım da kendi takımlarından potaya yarışmacı sokmamak için adeta canlarını dişlerine takıyor. Bu noktada ise "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan All Star'da 25-26 Mayıs akşamları ödül oyunu heyecanı yaşanmıştı ve son oyun gönüllülerin oldu. Peki, 27 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı iletişim ödülünü hangi takım kazandı? İşte bu akşamki bölümden detaylar...