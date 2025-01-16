Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

Survivor 2025'te heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor! Yeni bölümde, nefes kesen dokunulmazlık oyunu ekranlara gelecek. Peki, 16 Ocak 2025 Perşembe günü Survivor'da kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar ve merak edilen tüm detaylar...