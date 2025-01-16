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Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
21:13
Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?
Survivor 2025'te mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 13. bölümde erkekler haftası, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor 2025'te bu haftaki dokunulmazlık oyununda kaybeden takım, bir yarışmacıyı eleme adayı olarak gösterdi. Peki, Survivor 2025'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 16 Ocak'taki eleme adayı kim oldu?