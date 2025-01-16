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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 21:13 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 21:13

Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

Survivor 2025'te mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 13. bölümde erkekler haftası, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor 2025'te bu haftaki dokunulmazlık oyununda kaybeden takım, bir yarışmacıyı eleme adayı olarak gösterdi. Peki, Survivor 2025'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 16 Ocak'taki eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

Survivor 2025'te heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor! Yeni bölümde, nefes kesen dokunulmazlık oyunu ekranlara gelecek. Peki, 16 Ocak 2025 Perşembe günü Survivor'da kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar ve merak edilen tüm detaylar...

Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erkekler haftası kapsamında dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım beli olduğunda yarışmacılar potaya gidecek yarışmacıyı belirleyecek. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

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Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Merve ve Göksu gösterilmişti. Adaya veda eden isim MERVE oldu.

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