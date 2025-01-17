Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor. Haftanın ilk oyunu All Star ekibinin galibiyetiyle sonuçlanmış, Kaan ilk eleme adayı olmuştu. Yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...