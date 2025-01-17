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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 21:28 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:28

Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

Survivor heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 'All Star' ve 'Gönüllüler' takımları, Survivor'un yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele edecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde eleme potasına gidecek ikinci isim üzerinde karar verecek. Peki, 17 Ocak 2025 Cuma günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor. Haftanın ilk oyunu All Star ekibinin galibiyetiyle sonuçlanmış, Kaan ilk eleme adayı olmuştu. Yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erkekler haftası kapsamında dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık takımını kaybeden takımı yarışmacıları potaya gidecek yarışmacıyı belirleyecek. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında ahberlerde yer verilecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

1- KAAN

2-

Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Merve ve Göksu gösterilmişti. Adaya veda eden isim MERVE oldu.

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