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Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
21:28
Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?
Survivor heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 'All Star' ve 'Gönüllüler' takımları, Survivor'un yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele edecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde eleme potasına gidecek ikinci isim üzerinde karar verecek. Peki, 17 Ocak 2025 Cuma günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?