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Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
21:07
Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı dorukta! Adilhan ve Almeda arasında yaşanan gerilim, yarışmacıların moralini bozarken, dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı büyük merak konusu oldu. Haftanın yeni dokunulmazlık oyununda kaybeden takım, bir ismi eleme adayı olarak belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 18 Ocak Cumartesi günü kim eleme adayı oldu?