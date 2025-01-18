Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı bugün bir kez daha dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Kol gücü ve dayanıklılığın ön planda olduğu bu zorlu mücadele sonunda, bir oyuncu daha eleme potasına gitmek zorunda kalacak. Peki, Survivor'da kazanan kim oldu, dokunulmazlık ödülünü hangi takım aldı? 18 Ocak 2025 tarihinde hangi yarışmacı eleme potasına gitti? İşte Survivor son bölümde yaşanan tüm detaylar...