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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 21:07 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:07

Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı dorukta! Adilhan ve Almeda arasında yaşanan gerilim, yarışmacıların moralini bozarken, dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı büyük merak konusu oldu. Haftanın yeni dokunulmazlık oyununda kaybeden takım, bir ismi eleme adayı olarak belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 18 Ocak Cumartesi günü kim eleme adayı oldu?

Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı bugün bir kez daha dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Kol gücü ve dayanıklılığın ön planda olduğu bu zorlu mücadele sonunda, bir oyuncu daha eleme potasına gitmek zorunda kalacak. Peki, Survivor'da kazanan kim oldu, dokunulmazlık ödülünü hangi takım aldı? 18 Ocak 2025 tarihinde hangi yarışmacı eleme potasına gitti? İşte Survivor son bölümde yaşanan tüm detaylar...

Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erkekler haftası kapsamında dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor. Dokunulmazlığı alan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecetir.

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Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık takımını kaybeden takımı yarışmacıları potaya gidecek yarışmacıyı belirleyecek. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

1- KAAN

2- MELİH

3-

Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Merve ve Göksu gösterilmişti. Adaya veda eden isim MERVE oldu.

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