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Survivor eleme adayı kim oldu? Pota şekilleniyor! 23 Şubat Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
22:18
Survivor 2025'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yeni bölümde, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ve takıma katılan yeni isimler izleyicilerin ilgisini çekti. Survivor'daki bu yeni bölümde, dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bir yarışmacıyı eleme adayı olarak belirleyecek. Peki, Survivor 2025'in 23 Şubat tarihli bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte bu soruların yanıtları ve detaylar...