Survivor eleme adayı kim oldu? Pota şekilleniyor! 23 Şubat Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2025'in heyecan dolu yeni bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da yarışmacılar arasındaki rekabet giderek daha da kızışıyor. Geçtiğimiz hafta, 22 Şubat Pazar günü bir yarışmacı Survivor'a veda etti. Peki, Survivor 2025'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Şubat 2025 tarihli bölümde, kim eleme adayı oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…