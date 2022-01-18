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Haberler Yaşam SON DAKİKA - Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak O isim Survivor 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gitti!
Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:44

SON DAKİKA - Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak O isim Survivor 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gitti!

Tv8 ekranlarında yeni sezona merhaba diyen Survivor eleme adayı ile bugün takipçilerinin gündemine geliyor. Geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyunu oynayan ünlüler ve gönüllüler takımı adeta sürgün adasına gitmemek ve takımlarından bir kişiyi SMS oylamasına çıkartmamak üzere kıyasıya rekabet etti. Bu kapsamda "Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz iki dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımında Birsen ve Sercan ilk adaylar olarak sürgün adasına gitmişti. Peki, 17 Ocak 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar…

Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak O isim Survivor 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gitti!

Survivor dokunulmazlık oyunu ile geçtiğimiz akşam eleme adayı da belli oldu. Zorlu yarışta geçtiğimiz iki dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımı bir arkadaşlarını daha sürgün adasına göndermemek için parkurda canını dişine taktı. Öte yandan programın sıkı takipçileri "Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Survivor eleme adayı kim oldu sorusu, pazartesi gecesi yani dün akşamki oyunla yanıt buldu.

Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak O isim Survivor 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gitti!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (17 OCAK)

Survivor 2022 All Star'da bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu oynadı. İlk defa deniz parkurunda karşılaşan Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi verdi. Deniz parkura, zipline engeli ile başlıyordu. Parkurun sonunda önce mekanizmayı açan yarışmacılar, kum torbası ile üç başarılı atış yapan sayıyı kazanıyordu.

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Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak O isim Survivor 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gitti!

Parkura önce kadın yarışmacılar çıktı. All Star sezonunda başlayan bu uygulamada kadın yarışmacıların çıktığı dokunulmazlığın ilk turunda kazanan Ünlüler takımı oldu. Sonrasında parkura erkek yarışmacılar çıktı.

Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak O isim Survivor 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gitti!

Nefes kesen mücadelerin yaşandığı oyunda Hikmet'in geçirdiği kaza izleyenleri korkuttu. Kanlar içinde kalan yarışmacıya doktorlar anında müdahale etti. Sağlık ekibi, Hikmet'e durumun ciddiyetini anlatmakta zorlandı. Son olarak Hikmet tedavisi için hastaneye gitmeyi kabul etti.

Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak O isim Survivor 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gitti!

Survivor'da dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacıların turunda kazanan Gönüllüler takımı oldu. Bu durumda skorda beraberlik olunca bayrak yarışına gidildi. Bu oyunda da 3-0 gibi net skorla kazanan Ünlüler takımı, üçüncü dokunulmazlığı sahibi oldu.

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