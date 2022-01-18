SON DAKİKA - Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak O isim Survivor 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gitti!

Tv8 ekranlarında yeni sezona merhaba diyen Survivor eleme adayı ile bugün takipçilerinin gündemine geliyor. Geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyunu oynayan ünlüler ve gönüllüler takımı adeta sürgün adasına gitmemek ve takımlarından bir kişiyi SMS oylamasına çıkartmamak üzere kıyasıya rekabet etti. Bu kapsamda "Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz iki dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımında Birsen ve Sercan ilk adaylar olarak sürgün adasına gitmişti. Peki, 17 Ocak 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar…