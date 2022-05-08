Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor eleme heyecanı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. SMS oyu sonucunda adaya veda eden bir kişi olurken dokunulmazlık oyunları ile rekabet artıyor. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile Survivor eleme adayları belli oldu. Dün akşamki ada konseyinde 3. eleme adayı potaya girdi. Hem kadınlar mücadelesini hem de erkekler mücadelesini kazanan Ünlüler takımı genel skoru 2-0'a taşıdı ve oyunun kazananı oldu. Peki Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 7 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte yanıtı…