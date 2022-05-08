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Giriş Tarihi: 08.05.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 08:17

Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 7 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor eleme heyecanı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. SMS oyu sonucunda adaya veda eden bir kişi olurken dokunulmazlık oyunları ile rekabet artıyor. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile Survivor eleme adayları belli oldu. Dün akşamki ada konseyinde 3. eleme adayı potaya girdi. Hem kadınlar mücadelesini hem de erkekler mücadelesini kazanan Ünlüler takımı genel skoru 2-0'a taşıdı ve oyunun kazananı oldu. Peki Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 7 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte yanıtı…

Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 7 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Perviz ve Merve'nin sakatlıkları yürekleri ağızlara getirirken adadaki eleme adayı merak ediliyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda suyun üzerine kurulu platformda oynandı. Peki Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 7 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 7 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunu kazananı belli oldu. Mavi ve kırmızı takım arasında adada kalma mücadelesi verilirken Merve'nin sakatlığı oyuna bir ara verilmesine neden oldu.

Kadınlar ve erkekler arasında ayrı olarak oynanan dokunulmazlık oyunu havuzlu ve kaydıraklı zor bir parkurda sonuçlandı. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Kaybeden Mavi Takım potada ter döktü.

Dün akşam 2. eleme adayı da potaya girdi. Survivor'da dün akşamki dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü mücadelesinin kazananı Kırmızı takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

EVRİM KEKLİK

NİSA BÖLÜKBAŞI

BERKAN

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Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 7 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bu hafta için Survivor kim gitti sorusu henüz yanıtlanmadı. Ancak geçtiğimiz eleme konseyinde adaya veda eden isim Barış Murat Yağcı oldu.

Şu anda haftanın eleme adayları arasında Evrim, Nisa ve Berkan bulunuyor.

TAKIMLARA KÖTÜ HABER!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyununa Survivor Merve Aydın'ın sakatlığı damga vurdu.

Oyun sırasında sakatlık yaşayan iddialı yarışmacı acı içinde kıvranarak yere düştü. Doktor müdahalesi ardından aşil tendonu kopması meydana geldiği belli olan Aydın, "Anne sana söz verdim" diyerek herkesi ağlattı.

Survivor Merve sağlık durumu ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı, durumu açıklarken oldukça zorlandı. Merve Aydın'ın Survivor macerasının bittiği duyuruldu.

Öte yandan bir kötü haber de Survivor Perviz'den geldi. Aynı problemle doktor kontrolü altına alınan yarışmacıdan kötü haber geldi. Merve Aydın gibi Perviz de Survivor'a devam edemeyecek.

Baş döndüren zorlu parkur ardından Mavi takım ilk konseyin ardından ikinci konseyde de yeni bir eleme adayı çıkardı.

Bu akşamki 3. dokunulmazlık oyunu da sonuca bağlandı. Zorlu mücadeleden galip çıkan Kırmızı Takım oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 7 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Böylece haftanın 3. eleme adayı da mavi takımdan çıkacak ve eksilme tehlikesi takımı bekleyecek.

İlk dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takımın eleme kutusundan ilk olarak Survivor Evrim çıktı.

Evrim'in ardından Mavi Takım oylarından çıkan ikinci elem adayı Survivor Nisa oldu. Böylece eleme adaylarında ilk iki belirlenmiş oldu.

Bu akşam yine Mavi Takım eleme konseyindeydi. Pota oylarından Survivor Berkan Karabulut çıktı. Final adayları arasında görülen ismin potaya girişi konseyde şaşkınlık yarattı.

Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 7 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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