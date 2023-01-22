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Giriş Tarihi: 22.01.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 23:15

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlığı kim-hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2023'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler - gönüllüler takımları Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurda dokunulmazlığı kazanmak ve eleme adayı çıkarmamak için mücadele etti. Zorlu oyun sonunda kazanan takımı ve eleme potasına giden ismi öğrenmek isteyenler "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım aldı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte 22 Ocak Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı alan takım.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlığı kim-hangi takım aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkur üzerinde oynanan dokunulmazlık mücadelesi sonucunda hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme potasına aday gönderdi. Yarışmanın son bölümünde kazanan takım ve eleme adayı seçilen ismi öğrenmek isteyenler "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım aldı?" sorularına cevap arıyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM-HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor eleme adayı seçilen yarışmacı ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya ilişkin bilgiler şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlığı kim-hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında 22 Ocak 2023 Pazar günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlığı kim-hangi takım aldı?

Kritik dokunulmazlık oyunu ilk olarak kadınlar etabıyla başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu parkurda kıran kırana mücadele verdi.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlığı kim-hangi takım aldı?

Kadınlar etabının tamamlanmasının ardından erkek yarışmacıların mücadelesi start aldı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlığı kim-hangi takım aldı?

Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde oynanan zorlu oyun sonunda hedeflenen sayıya en başarılı oyunları çıkaran takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu.

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