Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlığı kim-hangi takım aldı?

Giriş Tarihi: 22.01.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 23:15

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlığı kim-hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2023'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler - gönüllüler takımları Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurda dokunulmazlığı kazanmak ve eleme adayı çıkarmamak için mücadele etti. Zorlu oyun sonunda kazanan takımı ve eleme potasına giden ismi öğrenmek isteyenler "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım aldı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte 22 Ocak Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı alan takım.