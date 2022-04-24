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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 00:18 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 00:24

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star son bölümde yeni ünlüler ve gönüllüler takımları arasında haftanın 2. kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Kazananın iletişim ödülü kazandığı oyunu en başarılı performansı göstererek hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım kazanırken başarısız takım Acun Ilıcalı yönetimindeki kritik ada konseyinde haftanın 2. Eleme adayını seçerek yokluk adasına gönderdi. Detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise "son dakika Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?" soruları aracılığıyla detaylar öğrenilmek isteniyor. TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?

"Survivor 2022 All Star" son bölüm, yeni belirlenen ünlüler ve gönüllüler takımların arasındaki kritik dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Acun Ilıcalı yapımcılığında 23 Nisan günü TV8 ekranlarında yayınlanan kritik dokunulmazlık oyunu kazananının belli olmasının ardından kazanan takım iletişim ödülünün keyfini sürerken kaybeden takım ise Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın 2. eleme adayını belirledi. Yarışmanın sıkı takipçileri ise Survivor son bölüm özet detayları için son dakika Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI VE İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlığı ve iletişim ödülünü kazanan takım ile eleme adayı seçilerek yokluk adasına giden 2. yarışmacı bilgileri şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor 2022 All Star yarışmasının 23 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan son bölümünde yeni değişen ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan dokunulmazlık oyununda her iki takım yarışmacıları da zorlu parkur üzerinden fiziki olarak zor anlar yaşadı. En başarılı oyunu çıkaran takım ise dokunulmazlık zırhının kazananı oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları kadınlar ve erkekler etapları sonrasında skor üstünlüğü olan takım ünlüler takımı oldu ve dokunulmazlık zırhını alarak ada konseyine rahat gitme şansını elde etti.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda zorlu mücadeleden galip ayrılan ünlüler takımı iletişim ödülünün de sahibi olarak sevdikleriyle görüşme şansını elde etti.

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