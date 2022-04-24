Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star son bölümde yeni ünlüler ve gönüllüler takımları arasında haftanın 2. kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Kazananın iletişim ödülü kazandığı oyunu en başarılı performansı göstererek hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım kazanırken başarısız takım Acun Ilıcalı yönetimindeki kritik ada konseyinde haftanın 2. Eleme adayını seçerek yokluk adasına gönderdi. Detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise "son dakika Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?" soruları aracılığıyla detaylar öğrenilmek isteniyor. TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.