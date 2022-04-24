"Survivor 2022 All Star" son bölüm, yeni belirlenen ünlüler ve gönüllüler takımların arasındaki kritik dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Acun Ilıcalı yapımcılığında 23 Nisan günü TV8 ekranlarında yayınlanan kritik dokunulmazlık oyunu kazananının belli olmasının ardından kazanan takım iletişim ödülünün keyfini sürerken kaybeden takım ise Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın 2. eleme adayını belirledi. Yarışmanın sıkı takipçileri ise Survivor son bölüm özet detayları için son dakika Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI VE İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlığı ve iletişim ödülünü kazanan takım ile eleme adayı seçilerek yokluk adasına giden 2. yarışmacı bilgileri şöyle;